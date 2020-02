Roma, Kluivert su De Ligt: “Serve tempo, deve ancora imparare”

Notizie Roma: Kluivert parla del connazionale De Ligt

Notizie Roma Kluivert | Il campionato italiano è sicuramente ricco di grandi talenti, sia nostrani che non. Nelle big c’è sempre qualche giocatore straniero, magari venuto in Italia da giovanissimo, per dimostrare tutto il proprio valore. E’ il caso di Kluivert, e del suo connazionale De Ligt, entrambi giocatori ad oggi in pianta stabile nella Roma e nella Juventus. Il giocatore giallorosso ci ha messo un bel po per ambientarsi appieno, e soltanto in questa stagione è riuscito ad esprimere delle buone prestazioni, guadagnandosi il rispetto di allenatore e tifosi. Quest’ultimo ha voluto parlare a DAZN di De Ligt, aprendo una parentesi sui giovani in Italia:

“De Ligt? Ha 20 anni e gioca nella Juventus, deve ancora imparare, è normale. Quando entri in un nuovo scenario devi sempre ambientarti, è tutto diverso e tutto strano. Ci vuole tempo, a volte arrivano critiche assurde”.

Parole importanti, e difesa a spada tratta da qualche critica subita.

Kluivert e De Ligt: le risposte sul campo

Le dichiarazioni di Kluivert sono state piuttosto importanti, e sono soltanto un pretesto per arrivare alla risposta sul campo dei due olandesi, così come tutti i giovani che spesso vengono criticati non appena arrivati in Italia. De Ligt in particolare ha dato sfoggio del suo talento, e qualche giorno fa aveva parlato così durante un postpartita.