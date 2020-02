Ultime Juventus, infortunio Bernardeschi: i tempi di recupero

Ultime Juventus, infortunio Bernardeschi

Non è una stagione facile quella di Federico Bernardeschi. Alla Juventus e con Sarri, il giovane esterno d’attacco italiano non ha trovato lo spazio sperato. Il futuro di Federico poteva essere al Milan negli ultimi giorni di mercato. Infatti, il calciatore, poteva finire in rossonero in uno scambio con Paquetà, poi saltato. Intanto, il calciatore già preannuncia un suo possibile addio al termine della stagione: «Ho un contratto con la Juve, non è un problema: sto bene a Torino, più avanti vedremo. L’interesse del Barcellona mi ha reso orgoglioso, è normale». Oggi, la notizia de La Gazzetta dello Sport su un suo nuovo infortunio che l’ha colpito nelle scorse ore.

Ultime notizie Juventus, infortunio Bernardeschi: i tempi di recupero

Sabato sera, ore 20:45, allo stadio Bentegodi si giocherà Hellas Verona-Juventus. La gara di Serie A è a rischio per Federico Bernardeschi. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il calciatore è fermato nelle ultime ore a causa di un problema muscolare. I trequartista della Juventus si è fermato ieri subito dopo l’allenamento a causa di un dolore al polpaccio. Dopo essersi sottoposto ad una risonanza magnetica presso il J Medical, non sono arrivate notizie positive. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento del muscolo soleo della gamba destra. La situazione che riguarda l’attaccante verrà monitorato giorno dopo giorno fino alla trasferta. Non si tratta di un grave infortunio, ma difficilmente sarà a disposizione per la trasferta con l’Hellas Verona.