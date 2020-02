Calciomercato Juventus, Havertz si allontana: tre big in pole

Calciomercato Juventus: Havertz ancora nel mirino, trattativa complicata

Calcio Mercato Juventus Havertz | La Juventus, anche dopo la chiusura del mercato invernale, continua con i sondaggi e con le operazioni in entrata. La prossima estate sarà ancora una volta molto intensa, e i bianconeri cominciano già a ragionare su qualche investimento importante, magari per qualche giovane interessante. Nel mirino c’è anche e soprattutto Kai Havertz, talento cristallino in forza al Bayer Leverkusen. Il centrocampista tedesco ha già fatto vedere le sue enormi potenzialità in Champions, in Nazionale e in campionato, e la Vecchia Signora vorrebbe continuare ad insistere su di lui.

Situazione spinosa e molto complicata, vista l’agguerrita e folta concorrenza sul ragazzo. Ad oggi la Juventus è molto lontana: Barcellona, Manchester City e Real Madrid sono in vantaggio, bianconeri bruciati. Chiaro che bisognerà aspettare ancora un po di tempo prima di tirare le somme, ma Paratici dovrà fare qualcosa in più se vorrà ostacolare le altre big. Questo quello riportato da cm.com.

News Juventus: per Havertz c’è anche il Liverpool

Havertz è una preda difficile da raggiungere, e la Juventus deve cominciare a guardarsi le spalle dagli assalti delle altre pretendenti. Attenzione anche al Liverpool, che qualche settimana fa pare abbia preparato un’offerta al giocatore. Questo quanto riportato dalla nostra redazione.