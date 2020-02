Calciomercato Inter, De Paul apre al trasferimento | Il nome di Rodrigo De Paul ormai è un classico del calciomercato delle squadre italiane. Dalla Juventus alla Roma, passando per il Milan, fino ad arrivare all’Inter. Tutti i maggiori club italiani, nelle ultime finestre di mercato, hanno mostrato interesse per il numero 10 dell’Udinese che anche quest’anno si sta confermando su livelli molto alti. La prossima stagione, con ogni probabilità, non sarà più in bianco e nero. Almeno non nel bianco e nero dell’Udinese. C’è la forte concorrenza, infatti, tra Inter e Juventus per l’asso argentino.

Calciomercato Inter, De Paul: “Voglio la Champions League”

Rodrigo De Paul ha parlato del suo futuro e degli obiettivi calcistici in una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport.

“Voglio migliorare, non voglio restare sempre allo stesso livello, lo dico tranquillamente. Ho giocato la Champions a 19 anni con il Valencia e voglio tornare a farlo. Voglio andare a un Mondiale e provare a vincere la Coppa America che si gioca in Argentina a giugno. Poi, in estate, parleremo di tutto il resto”.

Calciomercato? “Non mi destabilizza. So gestire bene le voci che circolano ogni estate, anche quelle dei miei compagni che mi prendono in giro ogni giorno che cercano di capire a chi sono stato venduto. Quando ti alleni e la palla gira come vuoi, ti dimentichi tutto, anche delle voci più insistenti. Tra fine dicembre e gennaio ho segnato tre gol in tre partite e tutti i gol sono stati decisivi: credo quello sia il modo migliore per rispondere alle voci sul mio conto. Conte? E’ chiaro che mi piacerebbe essere allenato da tutti gli allenatori considerati top. Devo dire, però, che Gotti è uno degli allenatori più bravi che abbia mai avuto“.

I numeri stagionali di De Paul

Nonostante la posizione in classifica non particolarmente tranquilla dell’Udinese, la stagione di Rodrigo De Paul si sta confermando su livelli molto alti. I numeri stagionali dicono che l’argentino è sceso in campo 20 volte e ha messo a segno 4 gol e fornito 2 assist ai compagni.