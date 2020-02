Calciomercato Cagliari, Nainggolan può vestire ancora rossoblù | La “nuova” vita di Radja Nainggolan con il Cagliari è iniziata benissimo. L’ex centrocampista di Roma e Inter sta esprimendo al meglio le sue qualità calcistiche e umane con indosso la maglia rossoblù del Cagliari e i tifosi ormai lo hanno elevato a capopopolo di un’intera regione. La favola potrebbe presto finire, però, perché data l’ottima stagione, l’Inter di Antonio Conte potrebbe decidere di trattanere il Ninja per la prossima stagione e terminare il prestito ai sardi. La situazione è ancora tutta da definire e la finestra estiva di calciomercato chiarirà tutte le carte in tavola. Intanto il direttore generale del Cagliari fa sognare i tifosi della Sardegna Arena.

Calciomercato Cagliari, il direttore generale apre a Nainggolan

Il capitano rossoblù si sta imponendo sempre più anche nello spogliatoio grazie alla leadership e alla grande esperienza raccolta negli anni in cui ha vestito la maglia della Roma e quella dell’Inter. Per questo motivo, e per l’alto rendimento stagionale, il Cagliari vorrebbe trattenerlo. Il direttore generale del club sardo, ha aperto a tale ipotesi. Intercettato dai media presenti alla consegna del premio “Amico dei bambini, un esempio per loro”, Mario Passetti ha parlato anche del futuro di Radja Nainggolan.

“È evidente l’impatto che sta avendo sulla squadra, sta facendo un grande campionato. Resterà? Perché no… Del suo futuro ne parleremo fra un po’. È stata un’operazione complicata, un’operazione geniale del presidente Giulini. Sarebbe un sogno riuscire a trattenerlo grazie all’Europa League”.

I numeri di Nainggolan

Stagione strabiliante di Radja Nainggolan con il Cagliari. Il belga ha disputato 22 partite tra Serie A e Coppa Italia e ha messo a segno 5 gol e fornito 5 assist vincenti per i suoi compagni. Il suo lavoro a centrocampo si è rivelato decisivo per le sorti del gioco di Maran e il posizionamento attuale del Cagliari ne è un esempio lampante.