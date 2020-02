Calciomercato Napoli – Ilicic e Castagne nel mirino

Ultimissime calcio mercato Napoli – Già le scorse sessioni di mercato il Napoli ha trattato Ilicic e Castagne con l’Atalanta. In particolare, la scorsa estate. A giugno, infatti, in vista del mercato estivo che avrebbe aperto a luglio, il Napoli ha trattato per diverse settimane sia Ilicic che Castagne con l’Atalanta. Accordi raggiunti con i calciatori, ma non con il club bergamasco che in vista della storica Champions League ormai conquistata non ha voluto fare grandi cessioni. Intanto, nella giornata di ieri, Gabriele Zamagna, direttore sportivo dell’Atalanta, è intervenuto agli Italian Best Awards dove è ritornato sulla questione e ha aperto anche ad una possibile cessione per il prossimo anno per i due calciatori. Ecco quanto evidenziato dai colleghi della redazione di CalcioNapoli24.it:

Calciomercato Atalanta, il ds Zamagna: “Ilicic e Castagne al Napoli? Pronti a trattare”

“Non so se Ilicic andrà al Napoli in estate, lui è un campione grandissimo. Per fortuna è rimasto qui con noi e lo abbiamo nelle nostre fila, fa gola un po’ a tutti i top club europei. Speriamo che continui a mantenere questo grande livello e far vedere le stesse cose che ha fatto vedere nelle ultime stagioni a Bergamo con la nostra maglia. Castagne al Napoli? Noi storicamente siamo una società venditrice, è così. Dal momento in cui arrivano offerte importanti e che la società ritiene giuste, siamo liberi di parlare con il club che vuole acquistare e con il calciatore Trattiamo con chiunque. In futuro se ci sarà la possibilità anche col Napoli lo faremo sicuramente”.