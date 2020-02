Oroscopo di domani 5 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 5 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Cancro

Ariete: La giornata di oggi vi porrà di fronte ad un bivio e quindi sarete chiamati a fare una scelta molto importante per il vostro futuro. Fino a qualche settimana fa sembrava tutto difficile ma ora la strada è in discesa. Vivrete momenti molto felici Solo nelle giornate di giovedì e venerdì ci sarà qualche avversità di poco conto da superare.

Toro: Fra mercoledì e venerdì si apriranno per voi delle prospettive molto interessanti anche se nel weekend potrebbero esserci dei piccoli conflitti da superare. I primi mesi del 2020 sono cruciali per voi, sia nel bene che nel male. Ci sono piccoli problemi economici da superare e qualche contenzioso da sistemare. Ci potrebbe essere qualche problema personale che vi creerà dei pensieri.

Gemelli: Bisognerà aspettare il mese di marzo affinchè molte cose possano sbloccarsi a vostro favore, anche i progetti che avete in mente a lungo termine. Sono in arrivo delle buone novità per quanto riguarda l’amore mentre da venerdì le stelle favoriranno le riconciliazioni. Qualche incomprensione vi ha fatto perdere l’armonia di coppia ma i prossimi giorni saranno più felici.

Cancro: Servirà un po’ di pazienza e di prudenza soprattutto per quanto riguarda il lavoro. E’ un momento delicato per il lavoro: potreste dire di no ad un’offerta che aspettavate da tempo ma non bisogna demordere. In alcuni casi, sarà necessario delegare a qualcuno qualche responsabilità di troppo al fine di evitare le eccessive pressioni. Prudenza doppia, è raccomandata, per il rapporto di coppia.

Oroscopo Paolo Fox per il 5 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone: Se nella vostra vita c’è una persona di riferimento oppure se in questi giorni volete vivere delle belle emozioni, allora sappiate che già dal prossimo fine settimana le cose andranno decisamente a gonfie vele. Dopo un periodo di stress dovuto a discussioni e corda tesa, è arrivato il momento di godervi il vostro tempo e distendere i nervi Soprattutto nel rapporto di coppia le cose torneranno al proprio posto. Per il lavoro, invece, ci sarà ancora da tribolare un po’.

Vergine: Anche se all’inizio un progetto sembrerà non funzionare correttamente, è anche vero che entro sabato potrebbero esserci delle belle novità. Recupererete la serenità perduta grazie a giorni di riflessione. Al momento il lavoro occupa il primo posto nei vostri piani, ma dalla prossima settimana anche l’amore potrà tornare protagonista assoluto.

Bilancia: Al momento non siete tranquilli come vorreste. Con Giove e Saturno contrari sarà opportuno fare dei cambiamenti nei prossimi giorni nella vostra vita, altrimenti non ne verrete fuori. Tra aprile e giugno potreste cambiare lavoro o ridiscutere il vostro contratto. Iin questa settimana recupererete dei rapporti e un po’ di felicità. Non dovete demordere.

Scorpione: Le prossime tre giornate vedranno decisamente migliorare le relazioni con gli altri. Il fatto di prendere sempre tutte le cose di petto non vi giova. A volte è meglio fare un passo indietro e delegare agli altri oneri e responsabilità. E’ vero che in questi giorni sarete più sereni e più fiduciosi, ma è altrettanto vero che i problemi sono ancora presenti e servirà una vostra azione decisa per risolverli.