Notizie Brescia, esonero per Corini in arrivo. Pronto Diego Lopez

Ultimissima Brescia, Corini verso l’esonero. Come riportato da Sky Sport il tecnico delle Rondinelle sarà esonerato nelle prossime ore. Trovato l’accordo con il sostituto. Sarà Diego Lopez. L’ex Cagliari siederà sulla panchina dei lombardi fino al termine della stagione ma non solo.

Quindici punti, come la Spal, e l’ultimo posto in classifica hanno spunto il presidente Massimo Cellino ad un nuovo cambio in panchina dopo la sconfitta per 2-1 contro il Bologna di sabato scorso.

Adesso il Brescia ha appena trovato l’accordo con Diego Lopez che prenderà il posto di Eugenio Corini alla guida della squadra. Il tecnico era già stato sollevato dall’incarico quando la panchina delle Rondinelle era stata affidata a Grosso. Esonero alle porte dunque, nonostante la conferma ufficiale di domenica.

Ultime Brescia: Diego Lopez già in Italia

Intanto Diego Lopez è arrivato già in Italia, l’allenatore ed ex capitano del Cagliari di Cellino è pronto a firmare col Brescia un contratto di 2 anni e mezzo. Domani il nuovo allenatore dirigerà il primo allenamento. Al nuovo tecnico il compito di dare solidità alla squadra e centrare il difficile traguardo della salvezza dando maggior solidità alla squadra che nonostante il bel gioco espresso sta raccogliendo pochissimi punti.