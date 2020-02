Nazionale, Mancini: “Abbiamo calciatori bravi, basta cercarli”

Ultime Nazionale | Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato a margine dell’evento “Amici dei Bambini” sul palco di Palazzo Reale:

“La situazione non era semplice, non c’era entusiasmo. Dopo la disfatta contro la Svezia era scemato, ma eravamo convinti che in Italia i giocatori si trovano sempre, basta cercarli. I giocatori bravi sono sempre nati ed in futuro ne nasceranno ancora.

In questi due anni abbiamo cercato di cambiare quasi tutti, lasciando solo qualche esperto per aiutarli, poi abbiamo cercato ragazzi tecnicamente bravi.

Abbiamo preso calciatori che erano anche sconosciuti e ora abbiamo ragazzi per bene, bravi, che meritano la fiducia data perché ci hanno ripagato di tutto. E’ una nazionale giovane.

Il loro futuro va oltre anche l’Europeo: abbiamo riavvicinato la gente, e questo è un dato importante, un motivo di orgoglio. Ora vogliamo fare bene ad Euro 2020 e per questo siamo fiduciosi per il percorso da intraprendere”.

Nazionale, striscia record di Mancini

Nonostante la Nazionale non abbia ancora disputato una grande competizione, dall’avvento di Mancini in azzurro la squadra ha ripreso a volare. I risultati in campo hanno sorriso al nuovo ct che ora ha in mente un grande obiettivo, vincere l’Europeo itinerante in programma a giugno.