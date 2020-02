Genoa, Preziosi: “Sarei felice di vendere e farei felice tanti tifosi”

Genoa, Preziosi vuole vendere | Altra stagione particolarmente dura per il Genoa di Preziosi che si ritrova ancora una volta a lottare per la salvezza. Dopo i cambi in panchina, sembra essere arrivata nuova verve e un nuovo modo di affrontare le partite ma la classifica resta pericolosa. I rossoblù sono terzultimi a -3 dal Lecce e dovranno affrontare la seconda parte di stagione nel migliore dei modi per restare in Serie A.

Genoa, Preziosi annuncia la cessione

A margine dell’evento di beneficenza “United for Heart”, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato della possibile cessione del club: “Spero che al più presto ci sarà interesse per l’acquisizione del Genoa. Farei felice molti tifosi e sarei felice anche io. Non mi sarei aspettato di fare un campionato del genere ma sono fiducioso. So che l’affronteremo nel migliore dei modi e ne usciremo”.

