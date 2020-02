Calciomercato Juventus: Va Dijk nel mirino? La situazione

Calciomercato Juventus: Va Dijk nel mirino? L’aiutino del Decreto Crescita

Mercato Juve: Van Dijk? La situazione in via di sviluppo. Come riportato da The Indipendent la Juventus sarebbe seriamente intenzionata a fare un tentativo per portare a Torino il centrale olandese.

Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese, infatti, il Liverpool non avrebbe alcuna intenzione di cedere il forte centrale olandese.

Anzi, i Reds sarebbero pronti ad offrire il centrale un faraoinico rinnovo contrattuale, prolungando l’attuale accordo, in scadenza nel 2023, con annesso adeguamento dell’ingaggio. Probabile che le voci circolate su un possibile interesse della Juventus, siano stati diffuse anche per “propiziare” l’adeguamento.

La Juve per questa ragione non potrebbe affondare il colpo e portare a Torino il giocatore ex Southampton.

Ultime Juventus: la proposta bianconera

Tuttavia una chiave di lettura per la trattativa con il centrale olandese c’è e fa sognare i tifosi. La tassazione introdotta dal Decreto Crescita, permetterebbe ai bianconeri di offrire al centrale per tre anni uno stipendio top. Se arrivasse in Italia, infatti, parte dello stipendio lordo (ovvero il doppio di quello netto per livelli contrattuali così alti come quelli dei calciatori), non sarebbe versato in tasse. Per chi arriva dall’estero o ritorno in Italia, infatti, i successi tre anni entrano in un diverso livello di tassazione per incentivare il rientro di capitali nel nostro paese.