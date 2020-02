Notizie Milan, esordio per Daniel Maldini: “Avverato un sogno”

Da Cesare a Daniel, passando per ll leggenda Paolo: da 3 generazioni il Milan si lega ai Maldini, oggi è arrivato un nuovo capitolo della saga.

Ultime Milan, prima in Serie A per Daniel Maldini

Il suo ingresso è avvenuto nei minuti finali di Milan-Verona al posto di Castillejo, complici anche gli infortuni nell’attacco rossonero: esordire con un gol sarebbe stato una favola, ma per segnare c’è tempo, per oggi ci si gode un altro momento storico, per la famiglia e per il Milan. A 66 anni da quella di nonno Cesare, e a 35 da quella di papà Paolo, è arrivata anche la prima presenza in Serie A per Daniel (classe 2001): i minuti in campo sono stati pochissimi e non bastevoli a formare un giudizio sulla sua prestazione, ma resta il momento, con l’emozione di Paolo in tribuna. Queste le parole del giovane attaccante a Milan Tv: “Una grande emozione, un sogno che si è avverato. Peccato però non aver vinto. Era un obiettivo che mi ero prefissato, ora speriamo di andare avanti così. Papà mi tranquillizza, ma c’è stata comunque emozione“.

Chi è Daniel Maldini

Promessa del settore giovanile rossonero, ha trascinato la sua squadra al primo posto della classifica del campionato Primavera 2 con 6 goal e 4 assist in 9 presenze. Fuori categoria per i pari età, erano arrivate le convocazioni con panchina contro Napoli e Sampdoria in campionato e SPAL in Coppa Italia prima di oggi, a 3899 giorni dall’ultima volta in cui un Maldini aveva calcato l’erba di San Siro.