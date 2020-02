Notizie Inter, presentata la lista Europa League: c’è un assente eccellente

Torna l’Europa League, con l’Inter che vuole recitare un ruolo da protagonista: oggi è stata diramata la lista dei giocatori schierabili da mister Conte.

Ultime Inter, la lista per la coppa

Ci sono i nuovi acquisti e qualche esclusione eccellente. Con una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali, i nerazzurri hanno annunciato quali saranno i calciatori impegnati nella coppa europea. L’esordio è previsto il prossimo 20 febbraio contro il Ludogorets a Sofia (ritorno dopo 7 giorni a San Siro): rispetto alla lista stilata per la fase a gironi della Champions League, ci sono stati alcuni cambi dovuti al mercato soprattutto, ma emerge anche qualche scelta tecnica.

Sono presenti ora i nomi dei nuovi acquisti Eriksen, Young e Moses, mentre non figurano più, oltre a quello di Politano e Dimarco, ceduti rispettivamente a Napoli e Verona, anche Kwadwo Asamoah. Un brutto smacco per l’ex bianconero, che con il mister ha condiviso molti successi quando entrambi erano alla Juventus: quest’anno sembrava poter essere titolare dopo le prima partite, ma complici anche i problemi fisici, è finito sempre più ai margini. Per lui soltanto 8 presenze alla fine, per un totale di 639 minuti disputati in Serie A.

La lista completa

Lista A

1 Samir Handanovic

2 Diego Godin

5 Roberto Gagliardini

6 Stefan de Vrij

7 Alexis Sanchez

8 Matias Vecino

9 Romelu Lukaku

10 Lautaro Martinez

11 Victor Moses

12 Stefano Sensi

13 Andrea Ranocchia

15 Ashley Young

20 Borja Valero

23 Nicolò Barella​​​​​​

24 Christian Eriksen

27 Daniele Padelli

33 Danilo D’Ambrosio

34 Cristiano Biraghi

37 Milan Skriniar

77 Marcelo Brozovic

87 Antonio Candreva

95 Alessandro Bastoni

Lista B

30 Sebastiano Esposito

31 Lorenzo Pirola

35 Filip Stankovic

36 Thomas Schirò

38 Giacomo Pozzer

41 Jacopo Gianelli