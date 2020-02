Immobile, l’agente stabilisce il valore | Alessandro Moggi, procuratore di Ciro Immobile, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Tiki Taka. La Lazio sta andando molto forte in campionato proprio grazie ai gol dell’attaccante di Torre Annunziata che è già a quota 25 in campionato, grazie all’ennesima doppietta messa a segno nell’ultimo turno di campionato.

Lazio, Immobile può partire? L’agente stabilisce il prezzo

Il lavoro di Ciro Immobile e l’importanza del numero 17 della Lazio è ormai sotto gli occhi di tutti i club più importanti d’Europa, e non solo. La Lazio potrebbe dover fronteggiare una vera e propria asta per il classe ’90 che sarà certamente protagonista anche agli Europei. Il suo agente, Alessandro Moggi, a Tiki Taka ha parlato delle qualità di Immobile e svelato dei retroscena riguardanti alcune offerte estive.

“Ciro ormai non è più una sorpresa, sono 4 anni che va in doppia cifra, ha segnato circa 100 gol, è uno dei migliori. Quanto vale? L’anno scorso la Lazio ha rifiutato un’offerta dalla Cina e un’altra da una big europea di 60 milioni”.

Immobile, i numeri della straordinaria stagione

La stagione di Ciro Immobile sta andando a gonfie vele. A fine anno potrebbe superare Gonzalo Higuain nella classifica marcatori all-time di una singola stagione con l’argentino fermo a quota 36. In questo momento il bottino dell’attaccante napoletano è strabiliante. Ha segnato in tutte le competizioni in cui ha giocato quest’anno: sono 28 i gol in 28 partite.