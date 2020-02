Calciomercato Inter, Chiesa si complica: Pradè lo blinda

Calciomercato Inter: Chiesa, le parole di Pradè sul rinnovo

Calcio Mercato Inter Chiesa | L’Inter ha portato avanti diverse operazioni di mercato, e nonostante gennaio sia ormai passato, Ausilio e Marotta continuano a seguire gli stessi obiettivi, con la speranza di poter fare qualcosa di concreto a fine stagione. Nel mirino ci sono diversi giocatori, e tra questi c’è Chiesa, sempreverde nei pensieri della dirigenza meneghino.

L’attaccante della Fiorentina ha vissuto fin qui un campionato piuttosto altalenante, ma il suo talento è indubbio, e suscita interesse giorno dopo giorno. Intanto sulla questione rinnovo ha parlato il ds dei viola, Pradè, il quale a Lady Radio si è espresso così:

“Non siamo preoccupati, sappiamo che l’incontro tra noi e Chiesa ci sarà, ed avverrà in un momento consono. Dovremmo discutere del futuro, ma per ora niente pressioni sul ragazzo. Siamo felici del progetto che sta prendendo vita, vogliamo continuare su questa squadra e creare qualcosa di molto grande”

News Inter: Chiesa, anche la Juventus in agguato

Chiesa resta nei pensieri dell’Inter, ma non solo: anche la Juventus ci sta pensando parecchio, e negli scorsi giorni pare abbia fatto dei passi in avanti importanti. La sfida mercato è aperta già da tempo, ma per ora entrambe le squadre non possono far altro che sperare ed aspettare.