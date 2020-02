Ultime Torino, Mazzarri rischia l’esonero dopo la pesante sconfitta contro il Lecce

Ultime Torino – Esonero Mazzarri | Ennesima brutta sconfitta e la società granata non riesce a risollevare la propria situazione interna. Dopo la batosta di 8 giorni fa in casa e contro l’Atalanta, subita per ben sette reti a zero, questo pomeriggio è arrivata una nuova pesante sconfitta sul campo del Via del Mare. Il Lecce ha calato il poker contro il Torino e la posizione di Walter Mazzarri è sempre più compromessa. Ci sarebbe un confronto in corso all’interno degli spogliatoi dei granata, con i vertici della dirigenza a colloquio con il proprio tecnico.

News Torino, valutazioni in corso sull’esonero di Mazzarri: Longo e De Biasi potrebbero subentrargli

Stando a quanto rivelano i colleghi di Sky Sport ci sarebbero delle valutazioni in corso in casa Torino. Il patron del club piemontese, Urbano Cairo, avrebbe messo in discussione la situazione legata al proprio tecnico, Walter Mazzarri. L’allenatore sembra finito al capolinea della sua avventura ai granata. Sono venuti fuori anche i primi nomi del possibile sostituto, con i tecnici Moreno Longo e Gianni De Biasi in pole, che potrebbero subentrare proprio all’ex tecnico di Inter e Napoli.