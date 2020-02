Notizie Brescia, esonero Corini: il tecnico rischia

Ultime Brescia, Eugenio Corini rischia ancora l’esonero. Come riportato da Sky Sport, la panchina di Eugenio Corini a Brescia è tornata a ballare.

Il numero uno del club Massimo Cellino sarebbe intenzionato a fare alla squadra una nuova svolta, dopo la sconfitta di ieri pomeriggio contro il Bologna.

Era già successo ad inizio stagione che l’allenatore, protagonista della magnifica cavalcata per la promozione in Serie A, fosse sollevato dall’incarico. Al suo posto era arrivato Fabio Grosso esonerato a suo volta dopo una manciata di giornate. A quel punto il presidente aveva deciso di richiamare Corini.

Ultime Brescia: ecco chi arriva in panchina

Oggi, invece, il primo nome accostato alle Rondinelle, è quello di Diego Lopez.

L’allenatore è stato capitano prima e poi anche allenatore del Cagliari ai tempi dello stesso Cellino. Nelle prossime ore arriveranno sviluppi ma se arrivasse in Italia Diego Lopez la situazione per il Brescia sarebbe paradossale anche perchè, come accaduto con Grosso, i tifosi lombardi hanno sempre dimostrato di essere dalla parte dell’allenatore invocando per settimane il suo ritorno.

“La squadra è questa, sedici partite ci porteranno a compiere la nostra impresa sportiva. Restiamo a un punto dalla salvezza, vediamo cosa succede. E’ facile vedere tutto nero ora, io dico solo che bisogna restare lucidi e rendere positiva l’inerzia”. Così aveva commentato il tecnico a caldo dopo la partita di ieri.