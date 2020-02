Juventus-Fiorentina 3-0: gli highlights video della gara di Serie A

La Juventus batte la Fiorentina 3-0: le reti portano la firma di Ronaldo e De Ligt. Ecco le emozioni e i gol della partita.

I gol e la sintesi video di Juve-Fiorentina

Il risultato si sblocca al 40′, quando Pezzella devia con in braccio un tiro di Pjanic: on field review e calcio di rigore, trasformato da Cristiano Ronaldo. Il portiere viola viene battuto una seconda volta quando il lusitano si presenta per la seconda volta dagli 11 metri: questa volta il rigore è cagionato da un intervento di Ceccherini su Bentancur, è il 19′ gol in campionato per il portoghese. Il 3-0 porta invece la firma di De Ligt, che di testa batte il portiere su angolo di Dybala.

LA SINTESI NEL DETTAGLI ED IL TABELLINO DI JUVENTUS-FIORENTINA