Calciomercato Juventus, Pogba verso il ritorno | Si è appena concluso il calciomercato ma gli affari cotinuano ad essere nei piani giornalieri di ogni club. La Juventus sta lavorando al ritorno di Paul Pogba a Torino. Il “polpo” non si trova più bene a Manchester, non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale, ed ecco che può far ritorno nel club bianconero.

Calciomercato Juventus, Raiola lavora al ritorno di Pogba

Mino Raiola, procuratore di Pogba, qualche settimana fa aveva già annunciato l’addio del francese al Manchester United per motivi tecnici e aveva proprio aperto al ritorno in bianconero.

“Adesso il suo problema è il Manchester: è un club fuori dalla realtà, senza un progetto sportivo. Oggi non porterei più nessuno là, rovinerebbero anche Maradona, Pelè e Maldini. Paul ha bisogno di una squadra e di una società, una come la prima Juve”.

Intanto, stando a quanto si legge su calciomercato.it, Raiola sta già lavorando per portarlo via dal Manchester. Ma la Juve non è l’unico club interessato al classe ’93, perché ci sono Real Madrid e PSG in forte pressing.

Juve, per Pogba serve un’offerta a tre cifre

Andrà via dallo United, ma non lo farà per un’offerta da poco. Paul Pogba vale almeno 100 milioni di euro per i Red Devils che avevano sborsato, più o meno, la stessfa cifra per acquistarlo dalla Juventus nel 2016.