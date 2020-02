Sassuolo-Roma 3-0, doppietta di Caputo e gol Djuricic (VIDEO)

Ciccio Caputo è fino a questo momento il protagonista indiscusso di Sassuolo–Roma: l’attaccante neroverde ha firmato una doppietta.

Gli highlights dei gol di Caputo e Djuricic (VIDEO)

Sblocca la gara il bomber ex Bari al 7′: l’attaccante scatta sul filo del fuorigioco e si invola verso l’area, rientra sulla scivolata di Mancini e colpisce col destro alle spalle del portiere. La Roma è in bambola ed il Sassuolo ne approfitta, ancora una volta con Caputo: altra straordinaria azione in velocità dei neroverdi al 16′, con la palla dalla destra verso il centro, prima dell’appoggio comodo per il bombe che, a porta vuota, non sbaglia. Al 26′ arriva il terzo gol: Berardi lancia in avanti per Djuricic che, davanti a Pau Lopez, non sbaglia.