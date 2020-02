Parma, D’Aversa parla di Gervinho | Dopo il pari raggunto in extremis contro il Cagliari, alla Sardegna Arena, l’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa ha analizzato la partita ed ha parlato della situazione relativa a Gervinho.

Parma, D’Aversa: “Gervinho ha mancato di rispetto ai compagni”

Interrogato sulla situazione relativa al trasferimento di Gervinho all’Al Sadd, poi saltato per motivi burocratici, ha risposto molto chiaramente.

“Non dovreste chiedere a me di questa situazione ma sono qui e rispondo lo stesso. E’un ragazzo con cui ho avuto e ho un ottimo rapporto, mi è venuto a parlare e a dire di questa opportunità. Il suo errore, secondo me, è stato quello di forzare la mano con la società non presentandosi in campo, ha mancato di rispetto anche ai ragazzi. Il progetto Parma parte dalla Serie D, quello che è successo non è stato sicuramente professionale. Io evidenzio la qualità del gruppo, che gli ha anche permesso di avere quel tipo di rendimento”.

D’Aversa sul pari di Cagliari

Il mister gialloblù, poi, si è dedicato completamente al campo e ha risposto alle domande relative al clamoroso pareggio raggiunto in extremis con il gol di Andreas Cornelius.

“Recuperare contro una squadra come il Cagliari, con qualità importanti, soprattutto con tutte le assenze importanti che abbiamo, dimostra che siamo un gruppo forte. Nel primo tempo siamo partiti meglio noi, poi nella ripresa li abbiamo chiusi nella loro metà campo: il risultato premia la tenacia e la prestazione di questi ragazzi. Siamo partiti bene, poi il gol ha permesso al Cagliari di riprendersi. I ragazzi mi seguono e mi danno la possibilità di cambiare in corsa, qui c’è un grande senso di appartenenza, che anche i nuovi hanno capito subito. Il gruppo è davvero formidabile“.

Cornelius? “Andreas è l’emblema dello spirito di questa squadra. Ieri ha avuto un problema al gluteo, ma ha stretto i denti: nella ripresa avrei dovuto cambiarlo, ma non c’è stata la possibilità e per fortuna non l’ho fatto“.

Europa? “La società continua a dare messaggi importanti, non vorrei che qualcuno abbia già pensato che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: la Serie A è difficile, anche se la qualità è cambiata”.