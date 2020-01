Napoli, Maksimovic: “E’ solo colpa nostra, l’unico obiettivo ora è vincere tutte le gare”

Tweet on Twitter

Ultime Napoli, Maksimovic parla del momento degli azzurri| Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss della situazione relativa al club di Aurelio De Laurentiis. Le difficoltà del Napoli sono palesi e anche Gennaro Gattuso, nelle ultime settimane, ha parlato di elevata concentrazione e dedizione al lavoro come unica medicina per risalire la classifica. Il difensore serbo si è mostrato in completo accordo con il suo allenatore e ha chiarito il volere dello spogliatoio.

Napoli, Maksimovic: “Stagione sciagurata, è solo colpa nostra”

“A inizio stagione si parlava di scudetto, ma non abbiamo fatto nulla di buono. Ora l’importante è il campionato perché il Napoli vuole andare in Europa. Sicuramente battere la Juve ci ha dato grande fiducia, ma adesso dobbiamo lavorare tanto per proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso. Siamo ripartiti“.

Infortunio? “Ora sto bene e sono a disposizione del mister. Ho lavorato tanto e spero da ora in poi di poter dare il mio contributo“.

Obiettivo stagionale? “Stiamo facendo buone prestazioni e quando lo fai arrivano anche i risultati. Adesso contano solo i risultati. Bisogna stare zitti ed essere concentrati su quello che dovremo fare in campo a partire da lunedì contro la Sampdoria. In campionato non siamo messi bene, quindi ora concentriamoci su questo, pensiamo a lavorare tanto perché abbiamo perso troppi punti. Dobbiamo fare una serie di vittorie, poi vedremo la classifica“.

Sfida al Barcellona? Maksimovic ha le idee chiare

La gara con il Barcellona sarà certamente quella più importante per il Napoli, per determinare il cammino in Champions League.

“La nostra testa ora è solo per la gara di lunedì. Dobbiamo vivere alla giornata perché solo così possiamo riprendere il cammino con continuità. Ci siamo persi all’inizio della stagione e il terreno da recuperare è tanto. Ovviamente vogliamo raggiungere l’Europa ma per ora non si devono fare calcoli. La partita importante è quella con la Sampdoria”.

Maksimovic non si è lasciato sfuggire un pensiero per i tifosi

La scorsa settimana è tornato a cantare anche il San Paolo e in due gare interne sono arrivate due vittorie: in Coppa Italia contro la Lazio e in campionato contro la Juventus. Ciò ha caricato anche tutto lo spogliatoio e Maksimovic ha parlato della carica reciproca tra tifoseria e calciatori:

“Noi siamo in debito con loro perché questa città merita di vedere sempre una squadra che lotta ad alti livelli. Purtroppo sinora non ci siamo riusciti, ma la nostra promessa è che daremo tutto per questa maglia fino alla fine della stagione per rivedere il San Paolo che festeggia e per dare ai tifosi le gioie che desideriamo tutti”.