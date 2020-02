Calciomercato Napoli, Mertens vicino al rinnovo: Giuntoli e ADL insistono

Calciomercato Napoli: Mertens-rinnovo, trattativa avviata

Calcio Mercato Napoli Mertens | Il Napoli tira le somme del mercato invernale, e adesso si concentra sulle questioni interne e relative a contratti e rinnovi. La situazione più spinosa è sicuramente quella per quanto riguarda la scadenza di contratto di Mertens, nelle ultime settimane messo nel mirino di diverse squadre, alcune di queste anche italiane. Il belga vorrebbe continuare la sua avventura in azzurro, ma per ora non si è mai riusciti a trovare un accordo.

Nella giornata di ieri si è parlato di un’offerta di ADL, e anche nelle ultime ore sembra che sia il patron azzurro che il ds Giuntoli stiano continuando ad insistere sulla questione. Questo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno.

Notizie Napoli: snobbati Inter e Chelsea per Mertens, si prosegue

La trattativa per il rinnovo di Mertens continua a proseguire, e da qui a poco potrebbero arrivare notizie importanti per quanto riguarda cifre ed eventuali accordi. L’attaccante azzurro è stato al centro di molte voci in questa sessione invernale, ed è stato cercato sia da Inter che dal Chelsea. I due club sono arrivati ad avanzare offerte concrete, ma fino ad oggi tutte le richieste sono state declinate. Il Napoli vuole tenere Mertens ed ha bisogno di lui.