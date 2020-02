Bologna-Brescia, Corini a Sky Sport: “Vorrei chiarezza sul gol di Bani, poteva essere fuorigioco”

Bologna-Brescia, Eugenio Corini nel post-partita

Bologna-Brescia, Corini | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, il tecnico delle rondinelle, Eugenio Corini. Ecco le sue parole dopo la sconfitta con il Bologna.

Le parole di Corini

“Sappiamo che la Serie A è difficile, c’è grande qualità e questa fa la differenza nei minuti finali. Peccato, perché nell’ultima situazione potevamo fare di più. Poi secondo me poteva essere visto il fuorigioco, vorrei capire perché non è stato sanzionato. Noi lavoriamo quotidianamente per migliorare, sappiamo che qualcosa dovevamo pagarla e l’abbiamo capito purtroppo. La squadra è questa, sedici partite ci porteranno a compiere la nostra impresa sportiva. Restiamo a un punto dalla salvezza, vediamo cosa succede. E’ facile vedere tutto nero ora, io dico solo che bisogna restare lucidi e rendere positiva l’inerzia. Sull’episodio a cui faccio riferimento, semplicemente vedo fallo di Denswil. Bani è in gioco, ma bisogna capire la natura di quel contatto che forse lo rimette in gioco”.