Ultime Milan, Paquetà chiarisce la sua posizione | Dopo un mese tormentato da voci, panchine e mancate convocazioni, Lucas Paquetà è rimasto al Milan. Il centrocampista brasiliano, dopo la conclusione del calciomercato, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha chiarito la sua posizione, personale e professionale.

Milan, il messaggio di Paquetà ai tifosi

Il centrocampista brasiliano ha ringraziato tutti i tifosi del Milan che gli hanno mostrato affetto in questi giorni particolari.

“Ringraziando tutti i messaggi ricevuti negli ultimi giorni parlo per fare chiarezza sulla mia situazione. Grazie a Dio non c’è stata alcuna depressione, nessun dolore al petto, mancanza di amici o desiderio di tornare in Brasile, né pressione per una trattativa. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato e ci tengono a me. Sto bene, continuerò a dare il massimo, lavorando seriamente per cercare di ottenere i miei obiettivi ed aiutare sempre il Milan. Grazie a tutti”.

Paquetà vicino alla Fiorentina? Barone nega tutto

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, dall’Hotel Sheraton, sede dell’ultimo giorno di calciomercato, ha parlato del presunto interesse della Fiorentina per Lucas Paquetà negli ultimi giorni di mercato. Il dg viola ha negato tutto: “Mai trattato Paquetà, è un giocatore del Milan. Noi ci godiamo i nostri e cerchiamo di fare un grande campionato”.