Mercato Juve, sfuma Trincao: ha firmato col Barcellona (UFFICIALE)

Francisco Trincao, gioiellino del calcio portoghese, a lungo inseguito dalla Juventus nel mercato, ha formalizzato oggi il suo arrivo al Barcellona.

Ultime Juventus, sfuma Trincao

Lusitano come CR7, classe ’99, era uno dei sogni di Paratici assieme a Joao Felix e, per il momento, tale resterà, visto che da pochi minuti è arrivata l’ufficialità del passaggio dal Braga al Barça per Trincao. Addirittura, fino a pochi giorni fa, l’attaccante si era spinto pubblicamente verso la Juventus con delle dichiarazioni importanti, ma alla fine l’ha spuntata il presidente Bartomeu. Lo ha comunicato la società blaugrana attraverso il proprio profilo Twitter: “Accordo con il Braga per il trasferimento di Trincao, che arriverà nel luglio 2020“.

Il piccolo campione ha firmato un contratto che lo legherà ai catalani per i prossimi 5 anni (con una clausola monstre di 500 milioni di euro), mentre nelle casse del club lusitano finiranno circa 31 milioni di euro. In questa stagione, tra campionato e coppe, è sceso in campo per 22 volte, ma partendo spesso dalla panchina: il suo bottino è stato di 3 gol, giocando per lo più come esterno destro nel tridente d’attacco.

Chi è Francisco Trincao

La giovane età gioca a suo favore chiaramente, ma ha già mostrato segnali importanti ad eventi prestigiosi come l’europeo di categoria. Abbina testa e tecnica, è bravo nel destreggiarsi su tutto il fronte d’attacco: nonostante preferisca il lato destro, può essere utilizzato anche come falso nueve. Per la Juventus sarebbe stato un colpo in prospettiva, ma il suo talento cristallino ne ha fatto un’occasione da cogliere adesso.