Calciomercato Inter: Zaza e Lasagna le idee per l’attacco

Calciomercato Inter: Zaza e Lasagna il piano B a Giroud e Llorente

Calciomercato Inter – Zaza e Lasagna | Ha lavorato duro sul mercato la società nerazzurra, portando a disposizione del tecnico Antonio Conte una grande varietà di calciatori. L’Inter non vuole arrestare quella che è la corsa verso il titolo, tenendo viva la sfida a due per lo Scudetto. E’ per questo che l’amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, non ha alcuna intenzione di fermarsi sul calciomercato. Manca ancora una punta, è un obiettivo dei nerazzurri. Dopo aver piazzato i colpi dalla Premier League, si punta a trovare il vice-Lukaku. In quest’ultimo giorno, la società di Milano vuole piazzare il colpo prima del gong finale. Antonio Conte chiede un ultimo sforzo al proprio club, che sarebbe indirizzato su Llorente, Giroud o Slimani, ma non solo: uno tra Zaza e Lasagna rappresenta il possibile acquisto a sorpresa.

Ultime Inter: Zaza potrebbe ritornare da Antonio Conte. Anche Lasagna sullo sfondo

Non ha convinto Alexis Sanchez nell’ultimo appuntamento di Coppa Italia e il solo giovanissimo Sebastiano Esposito non basta al tecnico. Per inseguire la sua ex Juventus, tocca piazzare un ultimo colpo importante per il reparto offensivo. I nomi di Zaza e Lasagna sono venuti fuori come idea in queste ultime ore di mercato, colpi di scena che rivela il Corriere dello Sport. Stando a quanto rivelato dai colleghi della carta stampata, Simone Zaza è un’ipotesi più che concreta perché si trova attualmente in uscita dal Torino ed è stato già allenato da Conte, con la maglia della Juventus e della Nazionale. Per quanto riguarda Lasagna, la situazione resta più complessa: l’Udinese difficilmente lascerà partire il proprio perno principale d’attacco.