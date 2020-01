Calciomercato Inter: Pinamonti può tornare, si lavora con il Genoa

Calcio mercato Inter – Pinamonti | Internews, arrivano le ultime riguardo un clamoroso ritorno di Pinamonti a Milano in queste ultime ore. Nonostante le parole del ds del Genoa Marroccu, riguardo la permanenza del calciatore fino a fine stagione, ora lo scenario può cambiare. Nuova idea per l’attacco dell’Inter. Dopo i tentativi di acquistare un nuovo attaccante, l’Inter ha pensato di guardare in casa propria. Possibile ritorno della giovane punta attualmente al Genoa. Troppe le difficoltà nell’arrivare ai vari obiettivi come Llorente, Giroud, Slimani ed infine anche Simone Zaza. Conte però ha bisogno di un rinforzo in attacco per far rifiatare giocatori che da inizio stagione non stanno riposando neanche un minuto.

Mercato Inter – Pinamonti può tornare, si tratta a Milano

Tutto si sta svolgendo in queste ore a Milano. I nerazzurri pensano a un ritorno per aggiungere un nuovo attaccante alla rosa di Antonio Conte, che nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha dimostrato di poter variare e usare anche il 3-4-3. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, la nuova pista è quella che porta quindi al ritorno di Andrea Pinamonti. Difficile arrivare ad altri colpi, l’Inter in poche ore punta quindi a far tornare a Milano il proprio giocatore, ma non è semplice. Attualmente è in prestito al Genoa che a fine stagione avrebbe dovuto pagare l’obbligo di riscatto.