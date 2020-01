UFFICIALE – Calciomercato Fiorentina, Boateng al Besiktas: affare concluso ad un minuto dal gong

Calciomercato Fiorentina, Boateng al Besiktas | E’ durata solo sei mesi l’esperienza di Kevin-Prince Boateng alla Fiorentina. Oggi è stato ceduto al Besiktas in prestito e l’affare è stato clamorosamente concluso all’ultimo minuto disponibile. Per Boateng è la quarta squadra in quattro semestri diversi. Dopo Sassuolo, Barcellona e Fiorentina, ora tocca al Besiktas.



Calciomercato Fiorentina, Boateng saluta: va al Besiktas

Dopo soli sei mesi, termina l’avventura di Boateng alla Fiorentina. Era iniziata con grande entusiasmo ma l’attaccante ghanese non ha trovato lo spazio neecessario e poche ore fa si è trasferito ad Istanbul, al Besiktas. L’operazione è stata conclusa in prestito ma la curiosità più grande deriva dall’orario del trasferimento. In Turchia, per le regole della Super Lig Turca, il calciomercato chiudeva alle 16 e la Fiorentina ha inviato i documenti necessari al completamento del trasferimento alle 15:59. Un minuto prima del gong, il minuto esatto per permettere all’attaccante di diventare bianconero.

Ufficiale, Boateng passa al Besiktas

Sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha diramato un comunicato in cui ha ufficializzato la cessione, a titolo temporaneo di Kevin-Prince Boateng al Besiktas.

“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng al Beşiktaş Jimnastik Kulübü.”