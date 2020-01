Calciomercato Fiorentina, annuncio ufficiale per Amrabat e Kouamé

Alla fine il calciatore ha scelto la Fiorentina, per tutta una serie di motivazioni. Battuto il Napoli, che pure era interessato al marocchino.

Calcio mercato Fiorentina, ecco Amrabat

Ecco il comunicato della Viola: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sofyan Amrabat dall’Hellas Verona F.C.”. Il calciatore resta in prestito al Verona fino alla fine della stagione: d’altronde, dopo aver vestito già 2 maglie in questa stagione, non poteva cambiarne un’altra anche da regolamento. Il suo cartellino è stato valutato 20 milioni di euro più 1,5 di bonus. Decisiva la volontà del giocatore, che ha preferito la Fiorentina al Napoli per ragioni tecniche ed economiche: a Firenze si vedrebbe assicurato un ruolo da titolare, inoltre i famosi contratti predisposti dal Napoli, molto stretti e minuziosi, hanno fatto propendere il suo entourage per la soluzione toscana.

Ufficiale anche Kouamé

Questa la nota diffusa dal club invece per l’attaccante ex Genoa, ancora infortunato, da considerarsi anche lui un colpo per la prossima stagione: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Michael Kouakou Kouame dal Genoa CFC“. La Fiorentina pagherà circa 10 milioni di euro più cospicui bonus legati al numero di presenze (essendo infortunato) e lascerà al club di Preziosi una percentuale sulla futura rivendita.