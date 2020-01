Calciomercato Fiorentina, fatta per Amrabat: Napoli beffato

Calciomercato Fiorentina: accordo trovato con il Verona per Amrabat

Calciomercato Fiorentina – Amrabat | E’ stato a lungo accostato al Napoli, finché non si è inserita la Fiorentina nella trattativa. Sofyan Amrabat sarà un nuovo giocatore dei viola, il centrocampista ha voluto fortemente la Fiorentina. Nel corso di questa notte sarebbe stato raggiunto l’accordo con la società toscana, come rivelano il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale. Il calciatore si unirà alla Fiorentina solo al margine della stagione, perché il centrocampista ha vestito già due maglie diverse in soli sei mesi – Hellas Verona e Club Brugge – e per regolamento, non può già vestire quella viola del club di Rocco Commisso. A fine stagione si unirà alla formazione di Beppe Iachini.

News Fiorentina, colpo Amrabat: i dettagli dell’operazione

Intesa economica raggiunta con l’Hellas Verona da parte della Fiorentina, che si è aggiudicata il cartellino di Sofyan Amrabat. Cifre economiche che portano ai 20 milioni più 1,5 di bonus. Mancava solo l’accordo con il club scaligero, perché quello con l’entourage del calciatore era stato già trovato, come vi abbiamo raccontato nelle scorse giornate. C’erano diverse squadre sul calciatore marocchino, alla fine l’ha spuntata la Fiorentina. Su di lui, in particolar modo, c’era il Napoli. Gli azzurri hanno fatto pressing fino alla fine, cercando di piazzare il triplo colpo dall’Hellas. Partenopei beffati, la Fiorentina ha convinto Amrabat.