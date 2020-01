Calciomercato Napoli: Petagna arrivato a Villa Stuart, ora le visite mediche

Calcio mercato Napoli Andrea Petagna | Dopo tutto era già stato annunciato nei giorni scorsi, in particolare nella giornata di ieri. La notizia delle visite mediche di Andrea Petagna con il Napoli è stata lanciata nel pomeriggio di ieri da Sky Sport. Il calciatore già ieri era arrivato a Roma, dove ha passato la notte per arrivare in questi minuti a Villa Stuart, dove si sottoporrà alle visite di rito con la SSC Napoli e firmerà il contratto nella Filmauro con Aurelio De Laurentiis. Una vera e propria rivoluzione in casa Napoli in vista della prossima stagione. Già acquistati Demme, Lobotka e Politano per l’immediato, più Rrahmani e ora anche Petagna per la stagione. Infatti, il giovane attaccante, resterà in prestito fino al termine della stagione con la SPAL, dove è impegnato nella lotta per la salvezza.

Mercato Napoli: le cifre dell’affare Petagna

Nelle casse della SPAL finiranno circa 20 milioni, 17 di parte fissa più altri 3 di bonus. Per l’attaccane è pronto un contratto da 4 anni e mezzo, con uno stipendio da 1,8 milioni di euro all’anno. Dopo l’esperienza al Milan, poi i prestiti a Samp e Atalanta, alla fine la SPAL con Semplici che ha permesso al calciatore di fare il definitivo salto di qualità per approdare a Napoli. In questa stagione a Ferrara ha messo a segno 8 gol e 1 assist in 20 partite di Serie A. Lo scorso anno ha concluso con 16 reti in 36 gare.