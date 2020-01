Calciomercato Inter e Roma: Kalinic, Slimani e Favilli, l’intreccio di fine gennaio

Calciomercato Inter e Roma: riflessioni sulla punta, le ultime su Kalinic, Slimani e Favilli

Calciomercato Inter e Roma: intreccio che vede protagonisti Kalinic, Slimani e Favilli | Il mercato sta per volgere al termine, sono queste le ultime ore per piazzare i colpi importanti per i club di Serie A. L’ultimo giorno di mercato vede protagoniste Inter e Roma, pronte a chiudere le ultimissime operazioni di mercato. Il club nerazzurro non ha trovato un vice-Lukaku e Giroud sembra sempre più allontanarsi, inoltre Alexis Sanchez non convince. E’ per questo che, come rivelano i colleghi di Sky Sport, ci sarebbe un tentativo per Slimani, attaccante del Monaco che farebbe comodo al club di Milano. Il club darebbe anche il via libera per il calciatore, ma il Leicester frena sull’operazione: la trattativa andrà avanti con il club inglese, che chiede all’Inter una cifra onerosa per il cartellino del calciatore.

Ultime Roma e Inter, l’intreccio di mercato

Mentre l’Inter tratta per Slimani, il Monaco sarebbe già pronto a coprire il posto vacante che lascerebbe proprio l’attaccante algerino. Tra le idee del club monegasco ci sarebbe Nikola Kalinic, attaccante della Roma che non ha convinto Paulo Fonseca. Il tecnico, coordinato dalle operazioni del ds Petrachi, potrebbe trovare in rosa un nuovo attaccante, in qualità di vice-Dzeko. Il nome porta al giovane attaccante del Genoa, Andrea Favilli. Un intreccio di mercato che vede protagonisti tre calciatori, che girerebbero in tre club diversi.