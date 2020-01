Calciomercato Fiorentina: operazione Paquetà, cifre e dettagli

Tweet on Twitter

Calciomercato Fiorentina: affare Paquetà, i viola non sono convinti

Notizie Fiorentina: Lucas Paquetà è stato offerto dal Milan in prestito per sei mesi.

Tuttavia la formazione toscana non sarebbe convinta dell’approdo del brasiliano a Firenze.

Il motivo? La Fiorentina non vuole valorizzare un calciatore di un’altra squadra. Come riporta TMW, dunque, i viola porteranno avanti l’operazione solo se il club rossonero aprirà ad un diritto di riscatto.

Ovviamente la cifra stabilita a favore della società di Commisso dovrà essere congrua al valore di mercato del centrocampista brasiliano. Valore attuale e molto diverso dalla cifra chiesta dai rossonero dopo l’arrivo dal Flamengo dello scorso anno.

Il problema per il club rossonero è che la società di Ellion non può scrivere a bilancio minusvalenze. Essendo Paquetà arrivato per oltre 35 milioni di euro, il prezzo del cartellino del calciatore resta molto alto.

Ultime Fiorentina: Paquetà arriva, concorrenza con Castrovilli?

Un altro problema con l’arrivo del brasiliano a Firenze sarebbe la posizione in campo occupata dal calciatore. Paquetà, infatti, dovrebbe entrare in ballottaggio con Geatano Castrovilli. Difficile, dunque, che la viola per valorizzare un prodotto del Milan tolga spazio ad un calciatore di sua proprietà. Anche se l’ex Bari a fine stagione potrebbe entrare nel mirino di tante big.