Calciomercato Fiorentina, Criscito ai viola: fissate le visite mediche

Calciomercato Fiorentina, visite mediche fissate per Criscito: domani è atteso dai viola

Calciomercato Fiorentina – Criscito | Sarà una notte fatta di riflessioni per Domenico Criscito, finito nel mirino della Fiorentina. Il calciatore è al centro del calciomercato, perché il club viola e il Genoa avrebbe trovato l’accordo. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, sarebbero state fissate anche le visite mediche nella mattinata di domani. Il capitano del Genoa potrebbe clamorosamente dire addio ai grifoni, dopo l’arrivo tanto voluto nella scorsa estate. Mimmo Criscito, nonostante le ulteriori ore che avrebbe chiesto per decidere sul suo futuro, è atteso dal club viola per le visite mediche. Domani si scoprirà tutta la verità sul terzino ex Zenit.