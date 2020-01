Calciomercato Milan, Suso al Siviglia: è fatta! Oggi visite mediche e firma – I dettagli

Calciomercato Milan, Suso al Siviglia | In via di definizione la trattativa tra Milan e Siviglia per Suso. L’attaccante spagnolo torna in patria e dice addio all’Italia dopo 5 stagioni.

Calciomercato Milan, fatta per Suso al Siviglia: oggi le visite mediche

Ieri ha salutato per l’ultima volta San Siro da giocatore del Milan. Oggi partirà per Siviglia dove il club andaluso lo attende per le rituali visite mediche prima della firma del contratto. Alla fine l’intesa è stata trovata sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro, legato al raggiungimento della Champions League. Dopo vari tira e molla sullle formule della cessione e sui costi, Suso si unirà al club andaluso. Stando a quanto riferisce Sky Sport, nella notte, Milan e Siviglia hanno trovato gli accordi necessari e sciolto le ultime riserve.

Chi sostituisce Suso?

Suso parte, un altro esterno dovrà arrivare. Ma chi? Dopo i sondaggi per Cengiz Under e Adnan Januzaj, il Milan si fionda su un giovane talento dell’Anderlecht. Stando a quanto riferisce Sky Sport, alla dirigenza rossonera piace Alexis Saelemaekers, classe 1999 dell’Anderlecht. Il club belga lo valuta circa 7 milioni di euro ma il Milan intende prelevarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, per valutarne prima le caratteristiche e le funzionalità. Pioli attende fiducioso che il mercato gli regali l’ultimo colpo.