Calciomercato Genoa: Iturbe domani in città per le visite mediche

Calciomercato Genoa: Iturbe domani in città

Calciomercato Genoa Iturbe | Dopo il ritorno a Genova di Perin, Masiello, Behrami, Destro e Iago Falque, il Genoa chiude per il ritorno di un altro calciatore. Si tratta di Juan Manuel Iturbe. Il presidente Preziosi sta preparando la migliore formazione possibile da affidare nelle mani di Davide Nicola per uscire dalla zona retrocessione e ottenere entro fine anno la salvezza (scampata già lo scorso anno di poco). Dopo l’infortunio di Kouame (vicino alla Fiorentina) il club ha avuto un calo netto, seguito dall’esonero di due allenatori (Andreazzoli e Thiago Motta). Ora il doppio colpo in attacco: conclusa l’operazione Iago Falque è fatta anche per il ritorno in Serie A di Juan Manuel Iturbe. Trattativa chiusa col club messicano Pumas sulla base di un prestito di dodici mesi più il diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

Mercato Genoa, ecco il ritorno di Iturbe: stabilite le visite

Definito l’accordo tra l’agente del calciatore e il Genoa, dopo un volo che ha portato l’agente a trattare di persona in Italia. In Italia arriverà anche il calciatore, nella giornata di domani. L’ex Roma farà le visite mediche soltanto venerdì, l’ultimo giorno del mercato italiano. Iturbe torna in Serie A dopo le esperienze in Sudamerica, tra Club Tijuana e con il Pumas. Era in scadenza nel 2021 con il club messicano