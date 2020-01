Serie B, Stellone è il candidato numero 1 per la panchina dell’Ascoli

Ieri è arrivato l’esonero di Paolo Zanetti: oggi, come riferisce Sky Sport, il nome di Stellone è più accredittato per guidare l’Ascoli.

Serie B, Stellone nuovo allenatore dell’Ascoli

Dopo alcune ore di riflessione, ieri è arrivato l’esonero per mister Zanetti, reo di aver condotto i picentini ad una situazione di classifica non in linea con gli obiettivi stagionali, visti i 27 punti che per ora significano 13° posto. La zona playout, rappresentata dall’Empoli, dista soltanto 3 lunghezze. Il candidato n° 1 a risollevare le sorti della squadra è in questo momento Roberto Stellone, reduce dall’esperienza al Palermo terminata nell’aprile del 2019. Per lui è pronto un contratto da 1 anno e mezzo. Gli altri profili valutati sono quello di Bepi Pillon e Alfredo Aglietti: per entrambi sarebbe un ritorno. Il patron Pulcinelli, intanto, si è recato a Milano con il ds Tesoro per seguire da vicino gli ultimi giorni di calcio mercato che chiuderà i battenti alle ore 20 di venerdì prossimo 31 gennaio.

La carriera di Stellona

Dopo aver terminato la carriera da attaccante con il Frosinone, Stellone ha cominciato ad allenare le formazioni giovanili del club ciociaro, lavorando per circa un anno come assistente tecnico. Poi il passaggio in prima squadra, che ha guidato per 4 anni, dal 2012 al 2016. Si tratta dell’esperienza più significativa per il mister, che poi si è trovato a vivere 2 situazioni difficili dal punto di vista societario come Bari e Palermo.