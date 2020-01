Ci sono 6 squadre in Serie A che potranno godere di un’ora in più per concludere le proprie trattative in questa sessione di mercato: lo ha stabilito il Consiglio Federale.

Calciomercato, la Roma ha un’ora in più

Mentre per tutta la Serie A il gong di questa seduta di calciomercato scoccherà venerdì 31 gennaio alle ore 20:00, ci saranno alcune squadre che potranno portare i propri contratti firmati con un’ora di ritardo. Merito (o colpa) del calendario del campionato: si tratta delle 6 formazioni impegnate negli anticipi del sabato, nel giorno immediatamente successivo alla chiusura delle trattative. Una buona notizia quindi per Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia, penalizzate inizialmente dal sorteggio: questi club potranno avere qualche minuto in più per concludere i propri affari. Una vera e propria manna se si pensa che spesso in passato ci sono stati dei colpi conclusi sul gong.

Calciomercato, le trattative concluse sul gong

Petrachi ha quindi un bonus di tempo per trovare un sostituto di Zaniolo: secondo le ultime è in arrivo dal Barcellona. Sarebbe anche in anticipo rispetto a tanti altri colpi che hanno fatto la storia delle sessioni conclusive. Dal blitz di Galliani nella sede dell’Atalanta nel 2014 che strappò Bonaventura all’Inter, passando per il colpo Crespo all’Inter, nel 2002, approfittando di una Lazio in stato di crisi economica: il mercato è fatto di attimi. Quel giorno la Lazio fu veramente saccheggiata, visto che Nesta passò contermporaneamente al Milan. La più famosa resta chiaramente Milito all’Inter, con il lancio del contratto in diretta tv, ma qualcuno ricorderà anche Quaresma in nerazzurro, nel 2008: fu l’acquisto più costoso di quella sessione. Quando la fretta…