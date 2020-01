Calciomercato Roma: Perez si sblocca, cifre e dettagli

Calciomercato Roma: Perez in arrivo, le cifre dell’affare

Ultime AS Roma: Perez in arrivo. Come riportato da Mundo Deportivo, si è sbloccata la trattativa per portare l’esterno del Barcellona della capitale.

Tra Roma e Barcellona è tutto fatto per Carles Perez. Secondo quanto riporta il portale spagnolo la trattativa si sarebbe sbloccata con la rinuncia della società blaugrana al diritto di recompra. Il club però manterrà un diritto di prelazione sulla futura rivendita del calciatore.

Il calciatore è pronto a cimentarsi nella nuova avventura italiana. La Roma pagherà 15 milioni di euro, con l’attaccante che potrebbe già domani sostenere le visite mediche e firmare il contratto per diventare un calciatore della squadra capitolina.

Ultime Roma: paga Florenzi?

Per completare l’acquisto i giallorossi sono pronti a cedere il loro capitano Alessandro Florenzi. Il suo agente Lucci, la Roma e il Valencia continuano a trattare ma il nodo da sciogliere rimane la formula.

Il club spagnolo vorrebbe il prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione Champions. Non un traguardo impossibile da raggiungere per i prossimi avversari dell’Atalanta in Champions che in questo momento sono 7° a -2 dal quarto posto.

Tuttavia in Italia la Roma e lo stesso Florenzi vorrebbero una cessione a titolo definitivo per il terzino che spera di conquistare in questo modo il posto in Nazionale per Euro 2020.