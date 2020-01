Calciomercato Roma: Florenzi dice addio, il calciatore tratta con il Valencia

Calciomercato Roma: Florenzi ad un passo dall’addio

Ultime notizie AS Roma: Florenzi pronto a lasciare la capitale. Come riportato da Sky Sport, il divorzio del capitano giallorosso e del club è ormai imminente. Roma e Valencia trattano per la chiusura definitiva dell’affare. Prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Una decisione dura e difficile da accettare sia per la Roma che per lo stesso Alessandro Florenzi, ma la cessione del capitano giallorosso non è più così lontana, anzi. Da capire solo le tempistiche della trattativa visto il mercato ormai in chiusura (venerdì 31). Il suo agente Lucci, la Roma e il Valencia continuano a trattare ma il nodo da sciogliere rimane la formula. Oggi l’incontro decisivo tra le parti.

Ultime Roma: Florenzi tratta con il Valencia

Il calciatore è dal 2002 nelle giovanili della Roma e allontanatosi dalla Capitale solo per una stagione, quella trascorsa a Crotone dal 2011 al 2012. Ora, però, il classe 1991 dopo 280 presenze in maglia giallorossa può dire definitivamente addio. Panchina anche nel derby con la Lazio, con Fonseca che ha preferito Santon. Il calciatore ora dovrà trattare con il Valencia dopo l’ok della Roma. Corsa contro il tempo, visti i contratti lunghi in Spagna con oltre 18 pagine ricche di clausole. Si tratta anche per l’ingaggio elevato del giocatore.