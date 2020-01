UFFICIALE – Calciomercato Napoli, Politano è azzurro: l’annuncio di De Laurentiis

Calciomercato Napoli | Politano ora è ufficiale: Matteo Politano è un nuovo calciatore della SSC Napoli. Arriva l’annuncio ufficiale del club azzurro con il consueto tweet di benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis che ha reso ufficiale l’arrivo del giocatore.

“Benvenuto Matteo! #ADL”

Mercato Napoli: Politano, ieri le visite mediche

Si chiude il colpo di mercato, l’ennesimo della SSC Napoli. Ieri le visite mediche del calciatore in mattina che nel pomeriggio ha già raggiunto Napoli con la sua nuova compagna. Politano arriva dall’Inter per circa 23,5 milioni complessivi tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus (riscatto tra 18 mesi). Il calciatore è arrivato ieri in mattinata a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il Napoli. Seconda volta in questo gennaio nella clinica romana per l’esterno che aveva già fatto i test con la Roma prima che la trattativa tra i giallorossi e l’Inter saltasse per il mancato passaggio di Spinazzola in nerazzurro.

2.2 milioni più bonus al calciatore, per un contratto di 4 anni e mezzo con opzione per il 5. Decisiva la volontà di De Laurentiis che ha spinto per l’acquisto del calciatore. Già due anni fa Politano è stato vicino al Napoli quando vestiva la maglia del Sassuolo. Il calciatore è pronto per giocare e può già esordire contro la Sampdoria lunedì prossimo.