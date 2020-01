Calciomercato Napoli, offerta al Mainz per Mateta: i dettagli

Calciomercato Napoli, Giuntoli punta Mateta | Il Napoli non ha intenzione di placare la sete di calciomercato e dopo la definizione dell’affare Politano con l’Inter, si punterà al giovane talento del Mainz, Jean-Philippe Mateta.

Calciomercato Napoli, tutto su Mateta

Stando a quanto riporta L’Equipe, il Napoli starebbe seriamente pensando di puntare sul giovane attaccante classe ’97 in forza al Mainz. Dalla Francia arriva la notizia di un’offerta formulata dal club partenopeo che si aggirerebbe sui 20 milioni di euro più il prestito di Amin Younes, fuori dal progetto tecnico di Gennaro Gattuso. Il Mainz chiede di più, soprattutto dal lato del conguaglio economico ma la tratattiva sembra ben avviata. Il franco-congolese ha finora messo a segno solo due reti nelle cinque presenze stagionali perché è stato bloccato da un infortunio al ginocchio che ne ha limitato il rendimento.

Napoli, Younes vuole andar via solo a titolo definitivo

Ad intercedere negli affari del Napoli, c’è il mancato addio di Amin Younes alla causa azzurra. L’esterno tedesco vuole trovare più spazio ma non ha la minima intenzione di accettare un prestito. Chiede di andar via solo a titolo definitivo. Ecco perché sono stati respinti tutti gli assalti di Genoa e Sampdoria che lo vorrebbero solamente in prestito. A questo punto, dunque, potrebbe essere intavolata una tratattiva decisiva con il Mainz per il ritorno in patria di Younes. Il Napoli ci prova per evitare aste certe durante il calciomercato estivo.