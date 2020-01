Calciomercato Juventus, salta lo scambio tra De Sciglio e Kurzawa

Calciomercato Juventus scambio De Sciglio Kurzawa

Calciomercato Juventus scambio De Sciglio Kurzawa | Salta lo scambio tra De Sciglio e Kurzawa. Lo rivela, con dovizia di particolari, l’edizione serale dello speciale calciomercato dell’emittente satellitare Sky Sport. De Sciglio era tornato di prepotenza nel mirino di Leonardo. Nonostante abbia giocato poco in questo inizio di stagione a causa di un infortunio. Nell’ultimo giorno della sessione estiva del mercato, il Paris Saint Germain aveva provato il colpo last minute dalla Juve offrendo Thomas Meunier per arrivare al terzino ex Milan. Tuttavia Fabio Paratici aveva declinato l’affare rifiutando lo scambio con il belga che è in scadenza a giugno.

Notizie Juve: l’offerta del PSG

Tuttavia i parigini in questi mesi non avevano mollato la presa. Leonardo aveva continuato a portare avanti il dialogo. In questa sessione invernale la proposta era stata modificata da Meunier a Kurzawa. Il francese gioca a sinistra, ruolo coperto solo da Alex Sandro al momento, con lo stesso De Sciglio che si adatta. De Sciglio, seppur non al meglio in questi ultimi mesi, è una soluzione importante per Sarri perchè è in grado di adattarsi su entrambe le fasce. Avendo la Juventus in Champions ed in campionato la rosa limitata (sono tanti gli esclusi soprattutto in Europa), un calciatore così duttile risulta prezioso.