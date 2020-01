Calciomercato Juventus, scambio clamoroso con il PSG: Icardi nell’affare

Calciomercato Juventus, Icardi come mossa anti-Inter | Mauro Icardi è da anni un obiettivo di mercato della Juventus. Lo scorso anno l’attaccante argentino si è accasato al PSG in un’operazione di prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Il prossimo anno potrebbe ancora cambiare casacca e tornare in Serie A ma vestire quella bianconera della Juventus.

Calciomercato Juventus, maxi scambio per arrivare ad Icardi

Dati gli ottimi rapporti che intercorrono tra la società bianconera e quella parigina, non è remota l’idea di un maxi scambio per accontentare tutte le parti. Prima, però, serve che il PSG effettui il riscatto di 70 milioni dall’Inter e poi sarà possibile intavolare una trattativa.

Stando alle indiscrezioni del portale calciomercato.it, la Juventus può pensare di mettere sul piatto i cartellini di Miralem Pjanic o di Gonzalo Higuain e Federico Bernardeschi, profili da tempo apprezzati da Leonardo per addolcire le richieste del club transalpino e aggiudicarsi Mauro Icardi con un esborso non troppo importante.

Juventus, gli obiettivi di mercato

Tutto fatto, come si sa, per l’arrivo di Dejan Kulusevski dall’Atalanta. Per giugno i dirigenti bianconeri hanno deciso di rinforzare soprattutto il centrocampo e potrebbero puntare forte su un ritorno in bianconero. Paul Pogba è in rottura con il Manchester United, come confermato dal suo procuratore, Mino Raiola, qualche giorno fa e potrebbe essere il nome giusto per Sarri. Non è da escludere l’assalto a Sandro Tonali del Brescia, gioiellino del calcio italiano.