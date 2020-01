Calciomercato Inter: Skriniar nel mirino di Guardiola

Ultime Inter: Skriniar è il vero, grande obiettivo del Manchester City. Secondo quanto riportato da Don Balon il club inglese sarebbe alla ricerca disperata di un difensore centrale in questa finestra di mercato e gli occhi dello sceicco Mansur sarebbero caduti su Milan Skriniar.

Che il centrale slovacco sia nella lista dei desideri di Pep Guardiola non è una novità, ma l’ipotetico affondo che in questi ultimi giorni di mercato il City potrebbe fare lascia tutti a bocca aperta.

L’Inter e Antonio Conte considerano il difensore un elemento centrale del proprio progetto e per questo incedibile. Ma se arrivasse un’offerta irrinunciabile allora le cose potrebbero cambiare.

Secondo la testata spagnola, i citizens sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 94 milioni di euro per lo slovacco (cifre ancora sconosciute per il reparto difensivo). Nonostante ciò difficilmente il numero 37 lascerà i nerazzurri anche se l’offerta per il difensore è di quelle irripetibile.

Ultime Inter: Conte vuole tenere tutti per puntare allo scudetto

Sul calciatore, per giugno, non c’è solo il Manchester City. Il centrale piace anche il Liga soprattutto a Barcellona e Real Madrid. L’intenzione del calciatore sarebbe quella di continuare in nerazzurro al momento, ma in futuro chissà.