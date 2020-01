Ultime Lazio, si teme la ricaduta per l’infortunio di Correa

Tweet on Twitter

Ancora uno stop per Correa: a Formello ormai si teme il peggio, dopo il cambio chiesto dall’argentino chiesto durante l’ultimo Roma–Lazio.

Notizie Lazio, i dettagli sul problema di Correa

La paura del club biancoceleste è che si sia verificata una nuova lesione muscolare al polpaccio dell’argentino, dopo averne già sofferto a partire dallo scorso 5 gennaio nella trasferta di Brescia. Un problema che lo costrinse a saltare le gare contro Napoli, Sampdoria e Cremonese in Coppa Italia. Nella giornata di martedì il classe ’94 sarà sottoposto alle visite mediche presso la clinica Paideia, dove ulteriori esami strumentali potranno stabilire l’entità dell’infortunio. Sarebbe un grave problema per Simone Inzaghi, che ieri aveva già lasciato trasparire qualche segnale di preoccupazione, se l’attaccante soffrisse di nuovo di un problema analogo, visti i prossimi impegni contro Spal, Parma ed Inter: il suo contributo finora è stato determinante, con 6 gol e 3 assist serviti in 18 partite di Serie A.

Notizie Lazio, il punto sugli infortunati

Va svuotandosi progressivamente l’infermeria biancoceleste. Luis Alberto, sostituito anche lui nel derby, dopo aver creato il panico fra i tifosi biancocelesti, non dà invece eccessivi segnali di preoccupazione e potrebbe essere recuperato per la prossima in campionato. Da verificare anche il possibile rientro di Cataldi, Marusic, Lukaku e Andrè Anderson.