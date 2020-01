Notizie Inter, Lampard su Giroud: “Ci sono state offerte”

Ultime Inter | In arrivo anche Giroud. Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato della situazione relativa a Olivier Giroud nel post partita della sfida giocata ieri in FA Cup contro l’Hull City. L’ex centrocampista ha dichiarato che, oltre all’Inter, ci sarebbero anche altre società interessate:

“Ci sono stati dei contatti con altri club. Per adesso è un nostro giocatore”.

Sul calciatore, infatti, ci sarebbe anche il Barcellona ed il PSG in caso di partenza di Cavani. L’attaccante vorrebbe giocare visto che la sua convocazione per Euro 2020 è ancora in discussione soprattutto se non scenderà in campo.

Ultime Inter: se salta Giroud pronto Llorente

Nome caldo è anche quello di Fernando LLorente. Lo spagnolo è al centro di diverse indiscrezioni di mercato ed un suo possibile addio al Napoli non è da escludere fino all’ultimo giorno di questa sessione invernale.

Come riprotto da Sportitalia, l’attaccante, ieri in campo per soli 3 minuti nel finale contro la Juventus, ad oggi è ancora dentro il Napoli. Ma non completamente, fino a venerdì gli scenari possono cambiare. Anche lo spagnolo piace all’Inter di Antonio Conte.

L’Inter, infatti, ha appena ceduto Politano agli azzurri e potrebbe chiedere l’ex Juventus nei prossimi giorni se non riuscisse a chiudere per Giroud.