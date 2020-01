Calciomercato Roma, Nzonzi verso il Rennes: si cerca l’accordo

Calciomercato Roma: Nzonzi-Rennes, pista calda

Calcio Mercato Roma Nzonzi | La Roma ha portato avanti un mercato piuttosto intenso, specie per quanto riguarda gli innesti. Adesso però c’è ancora un nodo da scogliere, e riguarda la questione relativa al futuro di Nzonzi. Il centrocampista francese terminerà la sua avventura al Galatasaray, e con ogni probabilità sarà smistato verso un altro club. L’ex Siviglia ha avuto diverse avance di mercato, soprattutto dalla Premier League: ci ha provato parecchio il West Ham, ma lo stesso giocatore aveva messo in stand-by l’eventuale trasferimento.

Il motivo? Aspettare offerte o proposte dalla Francia. Nzonzi infatti ha voglia di patria, e non ha mai militato in carriera in Ligue1. Ecco che si sono aperte diverse ipotesi, ma la pista più calda è quella che porta al Rennes. Il centrocampista ha accettato di trasferirsi al club francese fino al termine della stagione, ora si aspetta soltanto di trovare il giusto accordo con i giallorossi. Questa la notizia riportata da cm.it.

News Roma: a centrocampista si aspetta Villar

Tra cessioni e innesti continua la sessione invernale della Roma, ora in attesa di Villar, nuovo centrocampista in arrivo. Il giovane classe 98′ è un profilo che i giallorossi seguono da tempo, e lo stesso Petrachi lo ha giudicato come un arrivo importante soprattutto per il futuro: “Bravo, buona tecnica, e con ampi margini di miglioramento”.