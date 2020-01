Calciomercato Roma, ore di valutazione in casa giallorossa: Florenzi può dire addio, c’è il Valencia

Calciomercato Roma – Florenzi | E’ stato escluso dal derby contro la Lazio, Alessandro Florenzi. Il calciatore non è contento e a fine stagione non vorrebbe finire fuori dalla spedizione italiana ad Euro 2020. Non è affatto scontato che Florenzi rimanga a Roma, come rivelano i colleghi di Sky Sport. Oggi sarebbe arrivata una richiesta da parte del Valencia. Il club spagnolo avrebbe avanzato delle richieste e sul fronte Florenzi ci sarebbero delle valutazioni in corso in casa giallorosso. Sarebbe arrivata anche un’offerta da parte del club valenciano e sarebbero ore di valutazione queste in casa Roma.